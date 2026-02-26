Les révélations de Samuel Umtiti sur Paul Pogba

Absent des terrains depuis le 5 décembre (Brest 1-0 Monaco) après un retour très furtif, Paul Pogba nourrit de gros doutes à l’extérieur. Mais lui reste concentré sur sa tâche, à savoir revenir d’ici à la fin de saison. A priori, il pourrait au moins retrouver le chemin de l’entraînement d’ici fin mars. « Ça commence à devenir un peu plus clair pour nous. On espère le revoir à l’entraînement à la fin de la prochaine trêve internationale et construire, durant cette période de trêve, quelque chose de positif. C’est ce qui est prévu. On espère qu’on arrivera à s’y tenir», a confié son entraîneur Sébastien Pocognoli ces dernières heures.

Dans l’After Foot sur RMC, c’est son ami et ancien coéquipier, Samuel Umtiti, qui a évoqué son cas : «j’ai parlé avec lui et je sais qu’il bosse énormément. C’est normal que son corps réagisse comme ça. Mais il ne lâche pas, et je pense qu’il sera capable de venir et de jouer sur quelques matchs. Quand je l’ai vu revenir, je me suis dit waouh, ça va être dur. Il faut que son corps se remette en route, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’il enchaîne 20 matchs. S’il pense encore qu’il en est capable, il faut le laisser aller jusqu’au bout, tout simplement. »