Borussia Dortmund : un nouveau prétendant de poids pour Erling Braut Håland

Il sera, sans aucun doute, l'un des grands animateurs, si ce n'est LE grand animateur, du mercato estival. Un peu moins d'un an après son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Braut Håland, déjà brillant en Autriche avec Salzbourg, confirme et continue d'exploser les compteurs. Cette saison, le géant norvégien, blessé aux ischios et absent jusqu'en janvier, totalise déjà 16 réalisations en seulement 12 rencontres de Bundesliga et de Ligue des Champions.

Du haut de ses 20 ans, on parle de lui pour le FC Barcelone, où plusieurs candidats en auraient fait un atout pour leur campagne électorale, mais surtout pour le Real Madrid. Les Merengues seraient prêts à faire de lui leur attaquant pour la prochaine décennie et espèrent que leur bonne relation avec le Borussia Dortmund fera la différence. Mais selon le sérieux The Times, les deux géants espagnols ne seront pas seuls...

Pep Guardiola est fan

Ainsi, Manchester City serait maintenant très intéressé par le profil du Norvégien. Les Citizens et Pep Guardiola sont prêts à passer à l'attaque si le buteur décide de quitter le BVB - où il est sous contrat jusqu'en 2024 - lors du prochain mercato estival. Le Times fait également référence à cette clause libératoire de 75 millions d'euros, qui ne sera cependant valable qu'à partir de la saison 2021/2022. Cet été, il faudra donc probablement payer un montant supérieur pour se l'offrir. Il serait le remplaçant idéal à Sergio Agüero, en fin de contrat et qui enchaîne les blessures, alors que Guardiola a dû repositionner Ferran Torres en pointe.

Reste cependant à voir si les relations compliquées entre Mino Raiola et Pep Guardiola ne seront pas un obstacle à l'opération, alors que l'Italien avait déjà taclé le tacticien catalan dans la presse à plusieurs reprises ces dernières années. Manchester United pourrait également passer à l'attaque, toujours selon la publication britannique, mais là aussi, l'agent transalpin pose problème puisqu'il n'est pas vraiment apprécié du côté d'Old Trafford. Affaire à suivre...