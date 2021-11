PSG : Daniel Carvajal annonce le retour de Sergio Ramos

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre rencontre sous le maillot parisien. Une situation que n’aurait pas appréciée le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, même si le défenseur espagnol a repris l’entraînement collectif cette semaine. Un retour après la trêve internationale est évoqué, ce qu’a confirmé Daniel Carvajal, dans une interview accordée à Marca.

« Il m'a dit qu'il était proche de la dernière ligne droite pour revenir. Je pense qu'après la pause, il sera de retour. Voyons s'il a de la chance et si nous pouvons à nouveau apprécier son football », a-t-il déclaré. D’après lui, Ramos est « calme et sûr » et sait « ce qu’il doit faire pour ne plus se blesser ». De quoi espérer un retour en sélection espagnole par la suite ? L’arrière droit du Real Madrid y croit : « je pense que s’il réussit, il reviendra ».