Bundesliga : c’est la crise au Borussia Dortmund

Ça devient une habitude. Ou presque. Saison après saison, le Borussia Dortmund ne parvient jamais à vivre un exercice sans turbulence. Comme l’an passé, la crise intervient en novembre, en pleine trêve internationale. La défaite contre Stuttgart le week-end dernier (2-1) ne passe pas vraiment en interne. Et c’est déjà la seconde de la saison après 11 journées de Bundesliga, mais la seconde de suite suite à la gifle reçue face au Bayern Munich (4-0). Le club occupe la 5e place a déjà 8 points du Bayern Munich et 10 du leader, le Bayer Leverkusen. Un écart presque irrémédiable et qui commence à inquiéter en interne.

«Nous voulions apprendre de la saison dernière. En une semaine, nous avons aggravé notre situation au classement avec deux défaites. Cela nous est à nouveau arrivé» déplorait Edin Terzic après la défaite contre le VfB. Un entraîneur qui ne fait plus du tout l’unanimité. 3e pour sa première année, 2e en mai dernier alors que le titre lui tendait les bras, il est en plus en plus remis en question par sa direction. Il est en train d’échouer à construire une équipe cohérente, sans grande identité non plus et défaillante dans les deux surfaces, malgré les très bonnes prestations de Gregor Kobel dans les buts et un excellent Julian Brandt (4 buts et 4 passes décisives en 11 rencontres) devant.

Füllkrug critique publiquement Terzic

Bild liste même les nombreux problèmes au club. Outre Terzic dont les limites tactiques s’affichent au grand jour, le quotidien allemand pointe les défaillances survenues lors du dernier mercato. Les départs de Jude Bellingham et Raphaël Guerreiro ont laissé un grand vide. Felix Nmecha (30 M€) et Marcel Sabitzer (15 M€) peinent encore à se mettre au niveau, tout comme Ramy Bensebaini (libre). Les choix de Sebastian Kehl, le directeur sportif, sont donc remis en question d’autant que les autres joueurs visés cet été mais qui ne sont pas venus comme Granit Xhaka, Victor Boniface et Álex Grimaldo brillent tous avec le Bayer Leverkusen.

Certains membres du BvB font fuiter dans la presse qu’un nouvel entraîneur est rapidement souhaité, alors que Hans-Joachim Watzke, le directeur général, a toujours soutenu son coach. Même le vestiaire commence à se fissurer. Niclas Füllkrug n’a pas hésité à critiquer les choix de Terzic après la défaite contre Stuttgart. «Nous n’avons pas eu l’approche parfaite pour jouer aujourd’hui (samedi dernier, ndlr). Le VfB a joué un peu différemment que d’habitude. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes», assurait l’attaquant. Des mots pas du tout appréciés par son coach. «Je ne les accepte que dans une certaine mesure (les reproches de Füllkrug, ndlr). Avec la même équipe, nous avons prouvé il y a quelques jours (contre Newcastle en C1) que nous pouvions faire les choses différemment.» C’est la crise à tous les étages.