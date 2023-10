Le Bayern Munich a trouvé son nouveau Manuel Neuer !

Pendant plus d’une décennie, Manuel Neuer a été le dernier rempart du Bayern Munich. Le genre de gardien capable de transcender ses défenseurs et de faire basculer le sort d’une rencontre grâce à un arrêt. Oui mais voilà, depuis une fracture à la jambe droite contractée alors qu’il faisait de la randonnée à ski après la piteuse élimination de l’Allemagne au Mondial 2022 au Qatar, le portier de 37 ans n’a toujours pas retrouvé le but du Bayern et bien malin qui pourra dire s’il pourra le refaire de nouveau, et surtout à quel niveau.

La suite après cette publicité

Si Sven Ulreich fait un intérim plus que correct cette saison après celui de Yann Sommer durant la deuxième partie de saison 2022-23, ce dernier n’apparaît pas comme une solution viable sur du long terme du haut de ses 35 printemps. Le Bayern Munich en a bien conscience et prépare l’avenir. Et le club bavarois a clairement identifié sa cible principale, un certain Gregor Kobel. Comme souvent au Bayern, la solution vient de Bundesliga et plus précisément du Borussia Dortmund, l’ennemi juré du Bayern.

À lire

Le Bayern Munich en contact avec une pépite française

Le Bayern discute déjà avec l’entourage du joueur

À 25 ans, le portier suisse, actuel doublure en sélection de… Yann Sommer, l’ancien portier du Bayern, est considéré en Allemagne comme l’un des futurs grands gardiens du championnat. Bien qu’ayant fait une incroyable boulette au printemps dernier face au même club bavarois, Kobel, qui possède tout le bagage du gardien moderne, est très apprécié au BvB, au point d’avoir obtenu une prolongation de contrat assortie d’une très belle augmentation de salaire.

La suite après cette publicité

Une manière donc d’écarter les champions d’Allemagne en titre ? C’est mal connaître le Bayern qui souhaite vraiment recruter le portier formé aux Grasshoppers Zurich, et révélé au VFB Stuttgart qui avait fini par le vendre à Dortmund contre 15 M€ durant l’été 2021. Depuis son arrivée dans le club de la Ruhr, Kobel ne cesse de progresser. Avec 67 % d’arrêts pour sa première saison à Dortmund, il est monté à 75 % la saison dernière et a été prépondérant dans la belle saison de Dortmund l’an passé. Il faisait même partie des joueurs les mieux notés du championnat.

Mais forcément le portier suisse aura un prix et devrait coûter une petite fortune. Selon nos informations, une somme oscillant entre 70 et 80 M€ pourrait être demandée par le Borussia Dortmund pour laisser partir son gardien. Pas de quoi émouvoir le Bayern Munich qui a déjà noué des contacts avec l’entourage du joueur…