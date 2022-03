Burnley-Chelsea : les compositions officielles

Pour le compte de la 28ème journée de Premier League, Chelsea se déplace à Burnley ce samedi après-midi (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Contexte compliqué pour les Blues qui sortent d'une finale perdue contre Liverpool mais qui ont su se relever en FA Cup contre Luton (victoire 3-2) et qui ont vu leur club être mis en ventre par Roman Abramovitch dans un contexte de guerre en Ukraine. Sur le terrain, les joueurs de Thomas Tuchel sont dans une dynamique assez positive en championnat. Dans le jeu c'est un peu plus compliqué, pour exemple les matchs contre Crystal Palace et Lille à quelques jours d'intervalle où les Blues n'avaient pas forcément été très séduisants. Pour le onze aligné, James est de retour dans son couloir droit, Lukaku est toujours sur le banc et c'est Havertz qui sera à la pointe de l'attaque accompagné par Pulisic et Mount. Kanté est bien présent au milieu, Chalobah sera aux côtés de Thiago Silva et Rüdiger en défense. Saul Niguez est aligné piston gauche.

La suite après cette publicité

En face le premier relégable de Premier League alterne entre le bon et le moins bon ces derniers temps même si le verre est plutôt à moitié vide. Les Clarets avaient réussi à enchaîner deux victoires de suite à la fin du mois de février (contre Brighton puis Tottenham) avant de replonger avec un nul et une défaite (contre Crystal Palace et Leicester). Avant ces deux succès, les hommes de Sean Dyche ne gagnaient plus depuis le mois d'octobre. Ils avaient réussi à accrocher un match nul contre Chelsea au match aller à Stamford Bridge. Maxwell Cornet est sur le banc, c'est Rodriguez et Weghorst qui formeront la paire d'attaque. Tarkowski et Collins forment la charnière centrale du 4-4-2 habituel mis en place par Sean Dyche.

Burnley : Pope - Roberts, Tarkowski (cap.), Collins, Taylor - Lennon, Westwood, Brownhill, McNeil - Weghorst, Rodriguez.

Chelsea : Mendy - Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho (cap.), Saul - Pulisic, Havertz, Mount.