Ligue 1 : ces recrues à effet immédiat

Cela fait déjà trois week-ends que le mercato a refermé ses portes. Entre le championnat, la Coupe de France et les coupes d’Europe, pas mal de matchs ont été joués, permettant à certaines nouvelles recrues de se mettre immédiatement au diapason. C’est par exemple le cas du Marseillais Faris Moumbagna. En trois rencontres seulement, l’international camerounais a montré de quoi il était capable entre vitesse, percussion et sens du but. S’il s’est raté en Ligue Europa contre le Shakhtar, l’attaquant a trouvé la faille contre Metz. Quelques mauvaises langues diront qu’il a déjà fait plus qu’un certain Vitinha.

Comme c’était prévu, l’effectif lyonnais a considérablement évolué durant ce mois de janvier. 7 joueurs sont arrivés pour 7 départs. Parmi les recrues, on note les bonnes prestations de Malick Fofana, recruté 17 M€ tout de même à La Gantoise. Buteur en Coupe de France, l’ailier belge n’a pas encore été titulaire une seule fois en Ligue 1, mais ses entrées amenaient souvent un plus sur le terrain. À l’inverse, Tino Kadewere a lui quitté l’OL pour le FC Nantes et a directement fait parler la poudre. Double buteur en coupe, il a remis ça contre Toulouse en championnat. Il en est déjà à 3 réalisations en 6 matchs.

Lorient a tapé dans le mille

Toujours à l’ouest du territoire, Lorient a, lui aussi, profité du mercato pour se refaire une santé. On peut même dire que les Merlus ont eu le compas dans l’œil avec Mohamed Bamba, recruté 5 M€ aux Autrichiens de Wolfsberger, et cinq fois buteurs en quatre matchs pour seulement 260 minutes de jeu, dont un doublé cet après-midi contre Strasbourg (3-1). Dans un registre différent de piston droit, Panos Katseris a trouvé la faille à une reprise pour une passe décisive (3 matchs), lui qui vient de Catanzaro en Serie B. Imrân Louza retrouve également le sourire en Ligue 1 grâce à ses deux passes au compteur, et son joli but contre Le Havre.

Dans cette rencontre d’ailleurs, c’est bel et bien André Ayew qui a occupé le premier rôle. Double buteur pour son entrée en jeu, dont un retourné acrobatique spectaculaire, il a permis au club doyen d’arracher le match nul. Le Ghanéen se contente de miettes pour le moment mais il est décisif puisqu’il a également marqué en Coupe de France, portant son total à 3 réalisations en 9 apparitions. Moins décisif, mais tout aussi déterminant pour son équipe, le néo-Lensois Jhoanner Chávez fait beaucoup de bien dans son couloir gauche (5 apparitions). Ce n’est sans doute pas un hasard si à chaque match démarré, il a fini par l’emporter.

Ali-Cho des promesses à revoir

Le FC Metz ne gagne toujours pas, mais reprend un peu du poil de la bête, à l’image du nul obtenu au Vélodrome. Avant-dernière attaque du championnat, les Grenats ont misé sur les retours de Georges Mikautadze et Didier Lamkel Zé. Contre Lorient, le premier a offert une passe décisive au second, ce qui ne les a pas empêchés de s’incliner. Un petit mot sur Mohamed Ali-Cho, intéressant durant ses entrées en jeu avec Nice (3), à défaut d’être titulaire à part entière (2 fois). L’ancien Angevin a tout de même été décisif lors des deux matchs de coupe (1 but et 1 passe). Enfin, en attendant de voir sur le long terme, Sergio Akieme semble avoir tout de la bonne pioche à Reims, lui qui a déjà marqué une fois en deux matchs.