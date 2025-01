Bayern Munich : Michael Olise poursuit sa folle ascension

L’avenir de Michael Olise en Bavière s’annonce radieux. Arrivé en juillet 2024 du côté de Munich après un passage convaincant à Crystal Palace, le gaucher d’1m84 n’a pas tardé à se faire un nom outre-Rhin. Rapidement décisif et appelé par Didier Deschamps pour honorer ses premières sélections, le natif de Londres poursuit, aujourd’hui, son ascension fulgurante. Malgré un début d’année 2025 plus timide face à Hoffenheim et Mönchengladbach, l’ancien joueur de Reading a depuis retrouvé son meilleur niveau. Pour preuve ? Son nouveau récital contre Wolfsbourg lors de la 18e journée de Bundesliga.

Des statistiques étincelantes

Buteur et passeur décisif à l’occasion de la victoire (3-2) du Bayern Munich face aux ouailles de Ralph Hasenhüttl, Olise a ainsi porté son total à 10 buts et 11 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues. Juste techniquement, inspiré dans les derniers mètres adverses et constamment recherché par ses coéquipiers, l’international français brille par son sang-froid et reste l’un des grands artisans de l’actuelle première place des Munichois en championnat. Avec 21 buts/passes décisives en seulement 26 matches depuis son arrivée en Bavière, le numéro 17 bavarois est d’ailleurs d’ores et déjà comparé à un certain Franck Ribéry…

Pour sa première saison au Bayern en 2007-2008, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avait, en effet, réalisé 39 G/A en 46 matches. Si le total de Ribéry semble hors de portée pour Olise cette saison, le ratio de gestes décisifs par minute jouée les rapproche considérablement. Ainsi, le natif de Boulogne-sur-Meraffichait un geste décisif toutes les 81 minutes lors de sa première année à Munich, tandis qu’Olise est à un geste toutes les 89,7 minutes. De son côté, Opta rappelle qu’Olise a créé 2,5 occasions par 90 minutes de jeu en Bundesliga cette saison. Parmi tous les joueurs ayant joué plus de 1 000 minutes dans les cinq grands championnats européens, seul Raphinha, joueur du Barça, en a créé plus (2,6 par 90).

Kompany est fan !

Des statistiques étincelantes confirmant l’adaptation express du Français de 23 ans au système de jeu de Vincent Kompany, qui ne cesse de lui témoigner sa confiance. «Michael Olise est un joueur très cérébral. Il réfléchit beaucoup sur tous les sujets. Derrière cette façade, il est comme tous les autres joueurs que nous avons, il prend du plaisir dans son football. Il travaille dur, derrière ce côté très cérébral qui est parfois amusant à observer. Il a ses moments de solitude, disons-le comme ça, même sur le terrain. Mais au final, je constate qu’il est obsédé par son travail, le sens du détail dans tout ce qu’il fait. Le contrôle, la passe…», avait d’ailleurs récemment noté le technicien munichois.

Et de détailler : «on a quelques joueurs comme ça qui n’acceptent pas la consigne directement mais veulent mieux comprendre ce qu’on leur demande et pourquoi. On doit donc être toujours 100 % sûr de ce qu’on leur demande, pour que ce soit juste. Ça demande beaucoup d’énergie mais c’est un de ces joueurs qui pensent tout le temps au jeu pour progresser et faire de bonnes performances». Sur un petit nuage, Michael Olise a, quoi qu’il en soit, toutes les cartes en main pour écrire sa propre légende en Bavière. Il faudra désormais confirmer ces débuts rêvés, mercredi soir en Ligue des Champions, lors d’un déplacement périlleux sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Une chose est sûre, le néo-Bavarois fait plus que jamais l’unanimité.