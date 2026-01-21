CAN 2025 : la CAF annonce des amendes contre l’Algérie et suspend Luca Zidane et Rafik Belghali

Le parcours de l’Algérie à la CAN 2025 s’est arrêté lors du quart de finale perdu face au Nigeria. Une défaite 2-0 qui a donné lieu à des débordements inacceptables à l’issue du match. Des bagarres ont éclaté entre joueurs et des incidents se sont également produits chez les supporters et même les journalistes. Face à ce chaos, la fédération algérienne (FAF) avait décidé de saisir la CAF et la FIFA. Le 12 janvier dernier, la FAF annonçait même qu’elle portait plainte auprès de l’instance dirigeante du football mondial.

«La Fédération algérienne de football ne peut ignorer les décisions arbitrales du dernier match, qui ont soulevé des questions et provoqué un mécontentement généralisé, car elles ont porté atteinte à la crédibilité de l’arbitrage africain et ne servent pas l’image du football africain sur la scène internationale. En conséquence, la Fédération algérienne de football a contacté la Confédération africaine de football ainsi que la Fédération internationale de football association (FIFA) en déposant une plainte officielle accompagnée d’une demande d’ouverture d’enquête, afin de clarifier les faits et de prendre les mesures appropriées conformément à la réglementation en vigueur.»

Luca Zidane suspendu

Depuis, l’affaire a évolué et la CAF a prononcé des sanctions, notamment à l’encontre de certains Fennecs. Impliqués dans des échauffourées avec des Super Eagles, Luca Zidane et Rafik Belghali ont écopé de plusieurs matches de suspension. Le fils de Zinedine Zidane a été suspendu pour deux matches, tandis que son coéquipier a pris quatre matches de suspension, dont deux avec sursis. La CAF a également prononcé des sanctions financières à l’encontre de la FAF. C’est ce qu’annonce la FAF sur son site officiel.

«La Fédération algérienne de football informe le grand public de la décision rendue par le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF), relative aux incidents survenus lors du match Algérie – Nigéria, disputé le 10 janvier 2026, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les sanctions prononcées sont les suivantes :

1. Le gardien Luca ZIDANE écope de deux (2) matchs de suspension, applicables aux rencontres des éliminatoires de la CAN 2027.

2. Le défenseur Rafik BELGHALI est sanctionné de quatre (4) matchs de suspension, dont deux (2) avec sursis, applicables aux éliminatoires de la CAN 2027.

3. La Fédération algérienne de football (FAF) écope d’une amende de 5 000 dollars (4 200€) pour conduite incorrecte de l’équipe nationale, suite à l’avertissement de cinq (5) joueurs (cartons jaunes) au cours du match, en violation de l’article 130 (a) du Code disciplinaire de la CAF et d’une amende de 25 000 dollars (21 300€) en raison du comportement inapproprié de certains joueurs et officiels à l’issue de la rencontre, ayant jeté le discrédit sur le match, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF.

4. La FAF écope d’une amende de 5 000 dollars (4 200€) pour l’utilisation de fumigènes par ses supporters.

5. La FAF écope d’une amende de 5 000 dollars (4 200€) pour jets d’objets par ses supporters.

6. La FAF écope d’une amende de 10 000 dollars (8 500€) pour non-respect des mesures de sécurité, en raison du comportement de ses supporters ayant tenté de forcer les barrières de sécurité.

7. La FAF écope d’une amende de 50 000 dollars (42 700€) pour gestes offensants et abusifs (affichage de billets de banque) commis par ses supporters à l’encontre des arbitres de la rencontre.

Suite à ces décisions, la Fédération algérienne de football a immédiatement engagé la procédure de recours prévue par les règlements en vigueur afin de contester ces sanctions. La FAF suivra avec la plus grande attention l’évolution de ce dossier et réaffirme sa détermination à défendre les intérêts du football algérien, dans le strict respect des voies réglementaires et institutionnelles.»