Milan : Olivier Giroud a recalé un club de Ligue 1

En fin de contrat avec l’AC Milan cette saison, Olivier Giroud (36 ans) se sent pour l’instant très bien en Serie A, comme en témoigne ses 11 buts et ses 8 passes décisives en 21 matches. Et avant de croiser la route du Stade Rennais en Coupe d’Europe, le buteur français s’est confié sur la Ligue 1 et a écarté un retour dans le Championnat de France, lui qui a avoué avoir été approché par le Stade Rennais dernièrement.

«J’ai toujours apprécié M. Pinault (François-Henri). On a même été un temps voisin à Londres, et il m’avait même invité un jour à dîner chez lui, on avait sympathisé avec nos épouses aussi. Il y a eu un intérêt de Rennes, et cela fait toujours plaisir aussi ce capital sympathie que j’ai en France, d’y être reconnu. Mais ce n’est pas dans mes projets d’y revenir, en tout cas, j’aime la Bretagne», a-t-il expliqué dans les colonnes de Ouest-France. Reste à savoir quelle option choisira l’international français en fin de saison.