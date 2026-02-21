Menu Rechercher
Le Barça avait imaginé un échange complètement fou avec Gavi et le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Gavi @Maxppp

L’été 2023 aurait pu bouleverser la trajectoire de Gavi. Le FC Barcelone, en grande difficulté financière, avait envisagé un échange spectaculaire avec le Paris Saint-Germain, incluant Fabián Ruiz et Marco Verratti contre le jeune milieu formé à La Masia. L’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien renforçait l’intérêt du PSG pour l’international espagnol, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Mais l’intervention de Deco et la ferme volonté du joueur de rester ont fait capoter une opération pourtant bien avancée.

Depuis, Gavi s’est imposé comme un symbole du projet blaugrana. Malgré les sollicitations répétées des plus grands clubs européens, il a toujours affiché une fidélité sans faille envers le Barça. Sport révèle que ce deal a précipité le départ de Mateu Alemany, tout comme une autre piste : l’ex-directeur sportif catalan avait négocié la signature de Juan Foyth, sachant que seuls lui et Xavi le voulaient au club. Une opération qui n’avait pas abouti en raisons des fortes demandes financières du joueur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
