Lille : Jonathan David ouvre la porte à un départ en Premier League

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations, Jonathan David (22 ans) réalise jusqu'à présent une saison exceptionnelle. Un rendement offensif de haute volée qui permet d'ailleurs au LOSC de pointer à la 10ème place malgré des prestations irrégulières. Invité de Téléfoot, ce dimanche matin, le Canadien est ainsi revenu sur son évolution sous le maillot lillois, reconnaissant à ce titre des difficultés à ses débuts : «on parle de transfert (recruté pour 27 millions d'euros, ndlr) et tout mais après cette pression c’est moi qui la met sur moi. Je voulais montrer ce dont j’étais capable, mais au début ça marchait pas».

Depuis, force est de constater que le numéro 9 du club nordiste a trouvé la bonne recette. De quoi le placer à seulement deux buts de Wissam Ben Yedder, actuel meilleur buteur du championnat. Un objectif que le buteur des Dogues garde d'ailleurs dans un coin de sa tête : «ouais, bien sûr, c’est possible. Maintenant c’est très serré, il y a 2 buts de différence. Alors il reste 14 matchs, alors tout est possible. J’y crois et je vais essayer». Essayer, c'est aussi la mission qui attend les dirigeants lillois car avec ce niveau de performance, nul doute que les courtisans seront bien présents lors du prochain mercato estival. Et à ce sujet, Jonathan David semble d'ores et déjà avoir une préférence... «La Premier League ? Forcément ça attire. C’est le championnat le plus compétitif du monde.» Avis aux amateurs...