Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

PSG : le bel hommage de Luis Enrique à Liam Rosenior

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG Chelsea
winamax
1 1.88 N 3.75 2 3.55 100€ remboursés Voir sur CANAL+

Le PSG accueille Chelsea mercredi soir, dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Le Parc des Princes se prépare déjà à connaître la fièvre des grandes soirées européennes. Et pour Luis Enrique, cette confrontation ne marquera pas seulement des retrouvailles avec une équipe de Chelsea qui a dominé la finale de la Coupe du Monde des clubs l’été dernier. Il retrouvera également Liam Rosenior, ancien coach de Strasbourg qui a donné aussi du fil à retordre aux Parisiens sur certaines rencontres de Ligue 1.

La suite après cette publicité

«Liam a de l’expérience de haut niveau avec Strasbourg, la manière dont il attaquait et jouait avec une grosse défense. C’est très différent, on est dans la configuration d’un des matchs les plus importants. On va essayer de jouer de notre façon», a expliqué Luis Enrique en conférence de presse ce mardi soir. Deux entraîneurs qui se connaissent donc très bien. Voilà qui promet un beau spectacle.

Suivez les 8èmes de finale de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Chelsea
Liam Rosenior
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Chelsea Logo Chelsea FC
Liam Rosenior Liam Rosenior
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier