PSG : le bel hommage de Luis Enrique à Liam Rosenior

Le PSG accueille Chelsea mercredi soir, dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Le Parc des Princes se prépare déjà à connaître la fièvre des grandes soirées européennes. Et pour Luis Enrique, cette confrontation ne marquera pas seulement des retrouvailles avec une équipe de Chelsea qui a dominé la finale de la Coupe du Monde des clubs l’été dernier. Il retrouvera également Liam Rosenior, ancien coach de Strasbourg qui a donné aussi du fil à retordre aux Parisiens sur certaines rencontres de Ligue 1.

«Liam a de l’expérience de haut niveau avec Strasbourg, la manière dont il attaquait et jouait avec une grosse défense. C’est très différent, on est dans la configuration d’un des matchs les plus importants. On va essayer de jouer de notre façon», a expliqué Luis Enrique en conférence de presse ce mardi soir. Deux entraîneurs qui se connaissent donc très bien. Voilà qui promet un beau spectacle.

