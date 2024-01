Ligue 1 : l’OM se casse les dents sur Monaco qui a terminé à 9 !

Ce samedi, la dix-neuvième journée de Ligue 1 se poursuivait et nous offrait un choc entre l’Olympique de Marseille (7e) et l’AS Monaco (3e) pour les places qualificatives en Coupe d’Europe. À domicile, les Phocéens optaient pour un 4-3-3 avec Pau Lopez dans les cages derrière Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Leonardo Balerdi et Ulisses Garcia. De retour en sentinelle, Geoffrey Kondogbia était épaulé par Jordan Veretout et Jean Onana tandis que Luis Henrique et Pierre-Emerick Aubameyang épaulaient Vitinha devant. De son côté, Monaco misait sur un 3-4-2-1 avec Maghnès Akliouche et Aleksandr Golovin en soutien de Wissam Ben Yedder.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Brest 34 18 12 10 4 4 27 15 4 Monaco 34 19 9 10 4 5 36 27 5 Lille 31 18 10 8 7 3 24 14 6 Marseille 29 19 7 7 8 4 28 21 7 Reims 29 18 1 9 2 7 25 24 Voir le classement complet

Il ne fallait pas arriver en retard dans cette rencontre puisque tout s’emballait très vite. Inspiré, Aleksandr Golovin distillait un amour de ballon en profondeur pour Wissam Ben Yedder. Le buteur tricolore s’en allait ajuster Pau Lopez pour parfaitement lancer les siens (1-0, 7e). Un avantage vite mis à mal puisque dans la foulée Guillermo Maripan était exclu pour avoir fauché Vitinha sur une occasion flagrante de but (11e). Réduit à dix, Monaco voyait ses plans voler en éclats. Marseille prenait alors le contrôle des opérations avec des occasions de Pierre-Emerick Aubameyang (18e) et Vitinha (20e) tandis que la reprise de Wissam Ben Yedder ne trouvait pas le cadre (25e).

Monaco a terminé à neuf !

Jonathan Clauss se fendait ensuite d’une volée qui ne trouvait pas le cadre (32e) avant que Vitinha touche le montant droit après une frappe. À l’affût, Pierre-Emerick Aubameyang marquait dans le but vide, mais il était signalé hors-jeu (36e). Un flottement vite évacué puisque l’arbitrage vidéo validait la réalisation du Gabonais (1-1, 40e). Dans la foulée, Ulisses Garcia tentait de donner l’avantage aux Phocéens (44e), mais c’est finalement Monaco qui parvenait à reprendre l’avantage juste avant la pause grâce à l’opportunisme de Maghnès Akliouche (2-1, 45e +4). Mené à la pause, l’Olympique de Marseille réagissait de la meilleure des manières au retour des vestiaires.

Pas attaqué, Leonardo Balerdi portait le ballon avant de fusiller sur place Philipp Köhn d’une lourde frappe (2-2, 50e). Fort de cette nouvelle dynamique, l’Olympique de Marseille prenait le contrôle des opérations. Ulisses Garcia prenait sa chance et Vitinha déviait le ballon avant d’être contré puis de se rater (70e). Monaco n’en restait pas moins dangereux en contre avec une double occasion où Pau Lopez s’interposait devant Aleksandr Golovin et Wissam Ben Yedder (75e). Réduit à neuf suite à l’exclusion de Denis Zakaria dans les dernières minutes (87e), Monaco a subi fort et Jordan Veretout trouvait Vitinha qui se manquait totalement face au but grand ouvert (90e +4). Monaco a finalement su résister, et obtient un bon point suite à ce match nul 2-2. Monaco reste 4e, mais revient à hauteur de Brest tandis que l’Olympique de Marseille gagne une place, mais reste à cinq points de son adversaire.