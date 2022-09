Chelsea : Christoph Freund reste finalement à Salzbourg

Coup dur pour Chelsea. Un temps intéressés par Luis Campos, les Blues avaient finalement jeté leur dévolu sur Christoph Freund (Salzbourg) pour en faire leur directeur sportif. Mais alors que ce dernier semblait s’être mis d’accord avec le club londonien, Freund vient finalement d’annoncer sur le site officiel du club autrichien qu’il avait pris la décision de rester.

La suite après cette publicité

« Comme je l'ai déjà confirmé dans des interviews, le Chelsea FC s'intéressait à moi. Quand un si grand club me demande, non seulement cela m'honore, mais ça honore aussi le travail du FC Red Bull Salzburg. C’est bien sûr aussi un fait qui implique des considérations personnelles. Mais j'en suis venu à la conclusion que le FC Red Bull Salzburg est le meilleur endroit et qu'un changement est hors de question pour moi. Nous sommes au milieu d'une phase très intense et nous avons des tâches importantes à accomplir en Bundesliga, en Coupe et en Ligue des Champions - c'est sur cela que je me concentre. »