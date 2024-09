Wissam Ben Yedder propose d’aller en cure de désintoxication

Il y a des carrières qui prennent une dimension phénoménale au fil des années. Ce n’est malheureusement pas le cas de Wissam Ben Yedder. Depuis plusieurs mois, son génie pour le football a été éclipsé par ses déboires judiciaires. Sans contrat depuis la fin de son bail le 30 juin dernier, Wissam Ben Yedder (34 ans) nage en plein cauchemar. Épinglé pour plusieurs affaires sordides, le buteur de 34 ans ne représentait plus une option viable pour plusieurs clubs tant que son avenir judiciaire était aussi flou. En mai dernier, le joueur formé à Toulouse avait été jugé pour viol, agression sexuelle et tentative de viol sur deux jeunes femmes de 18 et 19 ans. Confronté à ces dernières en mai dernier, l’international français était resté sur sa position.

Au début du mois, l’international français (16 sélections, 3 buts) est retombé dans ses travers. Placé en garde à vue dans la région de Monaco dans la nuit du 6 au 7 septembre, WBY aurait essayé d’abuser d’une femme née en 2001. En état d’ébriété, il avait été rattrapé par la patrouille après un refus d’obtempérer. Placé en garde à vue par la suite, il a été renvoyé en comparution immédiate. Ultérieurement, le transfuge du Séville FC a été placé sous contrôle judiciaire strict dans l’attente de son audience le 15 octobre prochain.

Pour éviter la détention provisoire, Ben Yedder propose la cure de désintoxication

Une décision qui avait provoqué l’ire du Parquet, qui avait prôné la détention provisoire et qui a fait appel de la décision de justice. Ainsi, l’audience s’est tenue ce mardi et L’Equipe nous apprend que Wissam Ben Yedder s’est défendu en affirmant qu’il suivait strictement son contrôle judiciaire et qu’aucun problème n’avait été recensé depuis sa mise en place.

Pour éviter la mise en détention provisoire, l’attaquant a même proposé d’aller en cure de désintoxication pour vaincre ses problèmes d’alcool. Reste à savoir si tous ces arguments suffiront pour lui éviter d’aller en prison avant son jugement le 15 octobre prochain. Le verdict du procès en appel sera rendu ce mercredi matin.