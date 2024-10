Pascal Dupraz démolit Kylian Mbappé

Ces derniers mois, Pascal Dupraz souffle un peu le chaud et le froid avec Mbappé. S’il a souvent adhéré à la cause du Français dans sa fin d’aventure tumultueuse avec Paris, et encore aujourd’hui dans le cadre du litige financier qui les oppose, il lui arrive aussi parfois de le reprendre de volée, comme ce dimanche, dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC. En passant en revue les dernières polémiques de Kylian Mbappé, l’ancien coach de Toulouse a tout simplement estimé que le Madrilène n’était plus une star. Du moins, à ses yeux.

«Vous tombez dans le panneau, et vous oubliez un critère objectif. J’ai dressé une longue liste (qui permettent d’identifier une star ndlr) : le talent du champion, son palmarès, sa notoriété, sa popularité, les émotions qu’il procure, son exemplarité, ses émoluments, la notoriété de son sport. Ce qui fait la différence entre Mbappé et Antoine Dupont (le rugbyman), c’est que, si Dupont n’a pas été champion du monde avec le XV de France, c’est peut-être parce qu’il était blessé. Maintenant, je vous renvoie à la subjectivité. Pour moi, Mbappé n’est pas une star, parce qu’il n’est plus exemplaire, mais Dupont, lui, l’est. Pour moi, Dupont incarne le gendre idéal.»