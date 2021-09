Abedi Pelé : «Lionel Messi, c'est mon idole»

Légende de l'OM, Abedi Pelé a marqué à jamais l'histoire phocéenne de son empreinte. Auteur du fameux corner pour la tête de Basile Boli en finale de la Ligue des Champions 1993 contre l'AC Milan, le triple Ballon d'Or africain (1991, 1992, 1993) est revenu sur les grands moments de sa carrière pour Foot Mercato et Foot.fr. Bons moments garantis.

Le père d'André et de Jordan Ayew évoque avec nous la finale de Munich face au grand Milan, ses anecdotes la veille du match avec Boli et Angloma, puis trois jours plus tard son festival face au PSG dans un match qui allait attribuer le titre de champion de France. Âgé de 56 ans aujourd'hui, le Ghanéen évoque aussi Lionel Messi, «son idole» d'aujourd'hui et sa fierté d'avoir sa carte Hero dans FUT 22 à FIFA.