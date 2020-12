Liga : Getafe et le Celta de Vigo se quittent dos à dos

Pour le compte de la 15e journée de Liga, l'équipe la plus en forme actuellement, le Celta de Vigo (8e) se déplaçait sur la pelouse de Getafe (11e). Et la rencontre a démarré de la plus belle des manières puisque Damian Suarez avait ouvert le score d'une sublime frappe en pleine lucarne (7e). Mais les Galiciens n'ont pas abdiqué puisqu'ils ont obtenu un penalty.

La suite après cette publicité

L'attaquant Iago Aspas se chargeait de doubler la mise sans trembler (17e). Dos à dos, les deux équipes ne se départageaient pas et c'est finalement sur un match nul 1-1 qu'elles se quittent.