L’anecdote de Karl-Heinz Rummenigge sur la célébration de Cristiano Ronaldo

Karl-Heinz Rummenigge s’est exprimé sur le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Pour lui, le Portugais « est un phénomène ! Il a 36 ans, il a joué 20 ans à ce niveau. Il a le haut du corps comme celui d'Adonis », rapporte Marca.

L’ancien président du directoire du Bayern Munich a également raconté une anecdote sur Ronaldo, alors qu’il jouait à la Juventus : « je me souviens d'une scène, quand il était à Turin. Soudain, il se tenait derrière une porte avec les mains levées et je lui ai demandé : "qu'est-ce que tu fais ?" Il m'a répondu : "je m'entraîne pour fêter mon prochain but." »