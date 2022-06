JT Foot Mercato : Chelsea en pleine révolution

La suite après cette publicité

Le plan de Chelsea pour se reconstruire

Du côté des Londoniens, le retour de Romelu Lukaku à l'Inter se précise. Pour le remplacer, les Blues vont passer à l'action pour Raheem Sterling. Thomas Tuchel est un grand fan du joueur et a validé cette piste. Le Daily Mirror n'a pas précisé de montant, mais le coût du transfert sera élevé pour l'attaquant de Manchester City, en fin de contrat dans un an. Selon The Sun, le capitaine César Azpilicueta pourrait demander officiellement à son club d'être transféré cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Pour le remplacer, le défenseur du Séville FC Jules Koundé fait office de priorité. En plan B, Chelsea opte pour Matthijs de Ligt. Mais comme le rapporte le Corriere dello Sport, la Juve travaille sur une prolongation jusqu'en 2026. La clause libératoire du Néerlandais est actuellement de 125 M€ et passera à 140 M€ l’an prochain. Mais la concurrence sera féroce sur ce dossier.

Zinedine Zidane s'est prononcé sur son avenir

A quelques jours de souffler ses 50 bougies, Zinedine Zidane a accordé un entretien à Téléfoot. Pour l'occasion, l'entraîneur français, sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, a confié à demi-mot qu'il souhaitait reprendre du service très rapidement. «Si j'ai le sentiment de pouvoir apporter des choses au football ? Oui. Beaucoup de choses je ne sais pas, mais quelque chose, oui encore. J'ai envie de continuer dans cette voie. J'ai toujours cette flamme bien sûr. Le foot, c'est ma passion, donc oui.» D'après les informations de RMC Sport, ce ne sera pas le PSG. Le tacticien français se tient prêt à succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus. On rappelle que le contrat du sélectionneur français s'achève à l'issue de la Coupe du monde 2022. Les supporters marseillais peuvent donc pousser un ouf de soulagement même si ZZ n'a pas fermé la porte au Paris Saint-Germain à l'avenir.

Les officiels du jour

Ce dimanche, l'AS Monaco a annoncé le départ de son champion du Monde 2018 Djibril Sidibé. Après cinq saisons au club monégasque, l'international français peut désormais s'engager où il le souhaite.

Merci Djibril !



L’AS Monaco tient à saluer Djibril Sidibé pour ses cinq saisons sous le maillot monégasque. Cinq saisons intenses durant lesquelles le défenseur a contribué aux résultats de l’équipe – Champion 2017, podiums en 2018, 2021 et 2022. #MerciDjibril — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 19, 2022

Liverpool a annoncé l'arrivée de l'arrière droit de 18 ans, Calvin Ramsay, en provenance d'Aberdeen. Montant du transfert : 7,5 M€. Il a signé un contrat de 5 ans avec les Reds.

Ramsay is a Red 🙌🔴



We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance. — Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022

Le latéral gauche de l’Inter Milan Aleksandar Kolarov a annoncé ce dimanche, dans une lettre pour l’agence de presse italienne ANSA, qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur : «j'ai toujours su que tôt ou tard, ce jour viendrait et, malgré cela, je suis reconnaissant d'avoir réussi à réaliser ce qui a toujours été mon rêve. Maintenant, je suis déjà projeté vers ma "seconde vie" dans le monde du football.»