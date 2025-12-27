Menu Rechercher
Commenter 26
SPL

La story énigmatique de Cristiano Ronaldo après son nouveau doublé

Par Allan Brevi
1 min.
Cristiano Ronaldo avec Al Nassr en Ligue des Champions AFC @Maxppp
Nassr 3-0 Okhdood

Auteur d’un nouveau doublé ce samedi face à Al-Akhdoud (3-0) en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois porté Al-Nassr vers le succès. L’ancien attaquant du Real Madrid a livré une prestation aboutie, confirmant son excellente dynamique individuelle. Grâce à cette victoire nette, Al-Nassr s’empare seul de la tête du championnat, porté par l’efficacité et la régularité de son capitaine portugais.

La suite après cette publicité
The CR7 Timeline.
🚨

Cristiano on Instagram:

“40 goals at 40.”
Voir sur X

À l’issue de la rencontre, CR7 s’est illustré hors du terrain avec une publication pleine d’autodérision sur Instagram : « 40 buts à 40 ans 👴🏻😂 ». Un message à la fois ironique et symbolique, qui illustre son plaisir intact et sa longévité hors normes. Malgré son âge, Cristiano Ronaldo reste décisif, performant et toujours incontournable.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Nassr
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier