La story énigmatique de Cristiano Ronaldo après son nouveau doublé
Auteur d’un nouveau doublé ce samedi face à Al-Akhdoud (3-0) en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois porté Al-Nassr vers le succès. L’ancien attaquant du Real Madrid a livré une prestation aboutie, confirmant son excellente dynamique individuelle. Grâce à cette victoire nette, Al-Nassr s’empare seul de la tête du championnat, porté par l’efficacité et la régularité de son capitaine portugais.
À l’issue de la rencontre, CR7 s’est illustré hors du terrain avec une publication pleine d’autodérision sur Instagram : « 40 buts à 40 ans 👴🏻😂 ». Un message à la fois ironique et symbolique, qui illustre son plaisir intact et sa longévité hors normes. Malgré son âge, Cristiano Ronaldo reste décisif, performant et toujours incontournable.
