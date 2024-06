EdF : Kylian Mbappé évoque sa complicité avec William Saliba

Un à un, Kylian Mbappé a présenté ses coéquipiers. Dans une interview à Ouest France, le capitaine des Bleus s’est prêté au jeu des anecdotes, des analyses personnelles, ou de la transmission de messages sur ses 24 coéquipiers en équipe de France. Le numéro 10 français a notamment évoqué sa complicité avec William Saliba (25 ans), l’autre Bondynois de l’équipe. Le défenseur d’Arsenal et le néo-Madrilène nouent une amitié depuis leur plus jeune âge.

« Alors lui ! Je le connais depuis qu’on est tout petits. Tout, tout, tout petits. On était dans la même école primaire, à Bondy. On jouait au foot ensemble dans la cour de récré. Il était en CE1, nous en CM2, mais il demandait toujours à jouer avec nous. On l’acceptait, car il était déjà grand ! (sourire) Puis, mon père l’a entraîné à l’AS Bondy (…). Le voir arriver en sélection, passer de Bondy aux Bleus, m’a fait vraiment plaisir. J’ai essayé de l’intégrer du mieux possible dans le groupe. Cette saison, il est devenu un joueur très important à Arsenal et figure parmi les meilleurs défenseurs centraux de Premier League. Pour moi, il a toutes les qualités pour être, à terme, titulaire chez les Bleus (…). Je regarde son parcours avec la fierté d’un grand frère », a-t-il lancé sur son coéquipier.