Benfica – Real Madrid : les compositions officielles

3 semaines après leur renversant duel qui avait vu la qualification du Benfica à la dernière minute pour les barrages de la Ligue des Champions, Lisboètes et le Real Madrid se retrouvent ce mardi soir pour le match aller (coup d’envoi à 21 heures).

La suite après cette publicité

Ménagé face à la Real Sociedad en championnat samedi, Kylian Mbappé refait son apparition dans le XI d’Alvaro Arbeloa, remplaçant Gonzalo Garcia pour le seul changement dans la composition de départ du technicien espagnol. Par ailleurs, les Merengues devront faire sans Raul Asencio et Rodrygo, expulsés dans les derniers instants face aux Portugais et suspendus.

José Mourinho reconduit quasiment à l’identique le XI vainqueur des Madrilènes fin janvier, avec là aussi un seul changement : pas qualifié après son retour au club au cours du mercato hivernal, Rafa Silva occupera le poste de numéro 10 en lieu et place de Georgiy Sudakov.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles :

Benfica (4-2-3-1) : Trubin – Dedic, Araujo, Otamendi (cap.), Dahl – Aursnes, Barreiro – Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup – Pavlidis.

La suite après cette publicité

Real Madrid (4-4-2) : Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde (cap.), Tchouaméni, Güler, Camavinga – Mbappé, Vinicius.

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.