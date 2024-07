Aston Villa a déjà trouvé le successeur de Moussa Diaby !

L’été est bouillant du côté de Villa Park. Quatrième de Premier League la saison dernière, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Aston Villa a bien l’intention d’enflammer ce mercato estival et ainsi offrir à Unai Emery l’effectif le plus compétitif possible. Dans cette optique, le club basé à Birmingham a d’ores et déjà officialisé les arrivées de Ian Maatsen (44,5M€), Cameron Archer (16,65M€), Jaden Philogene (16M€), Samuel Iling-Junior (14M€), Lewis Dobbin (11,8M€), Enzo Barrenechea (8M€) et Ross Barkley (5,9M€). Mais ce n’est pas tout.

Comme nous vous le révélions dernièrement, l’écurie anglaise a également annoncé, ce lundi, l’arrivée du milieu de terrain belge, Amadou Onana (22 ans). Un transfert estimé aux alentours des 60M€. Outre ces nombreuses dépenses (près de 180 millions d’euros d’ores et déjà déboursés), la formation présidée par Nassef Sawiris s’active aussi dans le sens des départs. Récemment, Douglas Luiz a ainsi rejoint la Juventus Turin contre un chèque de 51,5M€. De son côté, Tim Iroegbunam évolue, lui, désormais sous les couleurs d’Everton et un nouveau cadre de l’effectif s’apprête à faire ses valises.

En effet, l’ancien joueur du PSG, Moussa Diaby, s’apprête à rejoindre le Golfe. Ce lundi matin, nous vous annoncions, à ce titre, un accord trouvé entre Aston Villa et Al-Ittihad pour la vente du Français de 25 ans à hauteur de 55 millions d’euros. De quoi offrir aux Villans une nouvelle manne financière et donc la perspective d’un énième renfort… D’après The Guardian, le septuple Champion d’Angleterre s’est, en effet, positionné sur João Félix. Considéré comme un potentiel remplaçant à l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, le Portugais de 24 ans est très apprécié par Unai Emery qui voit en lui une piste de très haut niveau.

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, prêté au Barça cette saison, n’a pas réussi à convaincre les dirigeants catalans de le conserver. Devenu indésirable chez les Colchoneros, Félix doit se trouver un nouveau club cet été. Un retour du côté de Benfica semblait en bonne voie mais la piste patauge depuis plusieurs semaines et Aston Villa pourrait bien rafler la mise. Le natif de Viseu a déjà connu l’Angleterre lors de son passage à Chelsea où il a inscrit 4 buts en 20 rencontres sous le maillot des Blues. Affaire à suivre…