Fribourg s'offre une pépite belge en défense centrale

Fribourg a officialisé ce mercredi la signature du jeune défenseur central Hugo Siquet en provenance du Standard de Liège, qui prendra effet le 1er janvier prochain à l'ouverture du mercato hivernal. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé par le club allemand, mais la presse belge parle d'un chèque de 5,5 millions d'euros. L'international espoirs (5 sélections, 1 but) avait déjà été dans le viseur de Lille lors de la dernière fenêtre des transferts, mais la première offre des Dogues avait été refusée comme nous vous le révélions en juillet dernier.

La suite après cette publicité

«Nous suivons le parcours d'Hugo depuis ses premiers pas au Standard. L'été dernier, la concrétisation d'un changement n'était pas encore possible, la joie est d'autant plus grande maintenant, déclare le directeur sportif Klemens Hartenbach dans le communiqué du club. Son intelligence de jeu, son énergie et son envie permanente d'aller de l'avant le caractérisent. Ensemble, nous voulons maintenant aborder les prochaines étapes de son développement et nous nous en réjouissons vraiment beaucoup.»