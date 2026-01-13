League Cup : Semenyo et Cherki donnent un avantage à Manchester City pour la qualif en finale !

On avait une belle demi-finale aller de Coupe de la Ligue anglaise ce mardi. Effectivement, Newcastle, qui arrivait sur une série de quatre succès de rang, accueillait Manchester City pour cette sacrée affiche, finalement remportée par les Cityzens sur le score de 2-0. Après une première période assez équilibrée, c’est en deuxième période que les hommes de Guardiola ont frappé.

C’est la nouvelle recrue Antoine Semenyo qui a délivré les siens, surgissant au deuxième poteau tel un numéro 9 pour envoyer un centre de Doku au fond des filets. Une juste récompense pour des Mancuniens supérieurs lors du deuxième acte, alors que Rayan Cherki, entré à la 77e minute, a doublé la mise au bout du bout du temps additionnel. Le match retour aura lieu le 4 février à l’Etihad.