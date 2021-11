Incidents OL-OM : l'arbitre n'avait pas autorisé la première annonce du speaker

Selon les informations de RMC Sport, l'arbitre principal M. Ruddy Buquet n'avait pas autorisé et n'avait pas été mis au courant de la première annonce du speaker, annonçant la reprise de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, comptant pour la 14e journée de Ligue 1. L'homme en noir avait d'ailleurs confirmé au média qu'il «n'avait jamais été question de reprendre le match».

Pour rappel, l'Olympico avait été d'abord interrompu par M. Buquet après un jet de bouteille ayant visé le Marseillais Dimitri Payet à la 4e minute de jeu, avant que l'arbitre ne confirme sa décision d'annuler la rencontre plus d'une heure et demie plus tard. «On aurait aimé que ça se passe autrement, ma décision a été de ne pas reprendre le match, il a été évoqué des troubles de l'ordre public, je maintiens que ma décision était de ne pas reprendre la partie», avait-il affirmé au micro de Prime Video.