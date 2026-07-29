La FFF dévoile le nouveau logo de l’Équipe de France

La FFF fait peau neuve. Au lendemain de l’annonce officielle de la nomination de Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur des Bleus, la Fédération française de football a dévoilé le nouveau logo de l’équipe de France, décidément signe d’une nouvelle ère. Exit l’ancien blason hexagonal bleu, place à un logo plus épuré centré sur le célèbre coq doré. Les deux étoiles, symboles des deux sacres mondiaux en 1998 et 2018, restent évidemment, tandis que l’inscription "France" fait son apparition sous le coq. La FFF conserve ses symboles historiques.

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Un symbole qui nous unit 🐓

𝗟𝗲 𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗹'𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲́𝘃𝗼𝗹𝘂𝗲 🇫🇷 pic.twitter.com/HQpJYNtF7T — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 29, 2026

«À travers un nouveau logo, une charte visuelle repensée et un langage graphique commun à l’ensemble de ses sélections nationales, la FFF entend accompagner l’entrée des Équipes de France dans un nouveau cycle sportif, tout en réaffirmant leur ancrage historique et leur identité commune. Cette évolution intervient alors que s’ouvre une nouvelle période pour les sélections nationales françaises. Après avoir annoncé la nomination de Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur de l’Équipe de France masculine pour les quatre années à venir, la FFF prépare également les prochaines grandes échéances de ses autres sélections, au premier rang desquelles la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 au Brésil. Cette nouvelle identité répond à plusieurs objectifs : moderniser l’identité visuelle actuelle, mieux l’adapter aux usages numériques, marketing et événementiels, et proposer un cadre graphique commun à toutes les sélections nationales. Elle vise également à rapprocher le logo des Équipes de France et le coq porté sur les maillots afin de donner davantage de lisibilité et d’unité à l’ensemble des supports d’expression», indique le communiqué de la FFF.