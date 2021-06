Euro 2020 : l'UEFA donne des nouvelles rassurantes de Christian Eriksen

Alors que la première mi-temps de Danemark-Finlande arrivait à son terme, Christian Eriksen s'est écroulé sur la pelouse, victime d'un malaise qui semble très grave. Les médecins sont vite arrivés à ses côtés pour le mettre en position latérale de sécurité mais ont dû avoir recours à un massage cardiaque, puis utiliser un défibrillateur pour réanimer le Danois sous les yeux des autres joueurs et du public. Il a ensuite été évacué sur civière, intubé et sous oxygène. Quelques minutes après ce terrible événement, l'UEFA a communiqué sur la situation.

« Suite à l'urgence médicale impliquant le joueur danois Christian Eriksen, une réunion de crise a eu lieu avec les deux équipes et les officiels de match et de plus amples informations seront communiquées à 19h45 CET. Le joueur a été transféré à l'hôpital et a été stabilisé, » précise ainsi l'instance européenne. Espérons que la santé de Christian Eriksen s'améliore, pour lui, sa famille, et le monde du football...

