Victor Osimhen cause bien des soucis à Naples...

Victor Osimhen régale déjà. Voilà ce que nous titrions après les bons débuts du Nigérian en Serie A avec Naples. L'ancien Lillois avait certes attendu la 4e journée pour marquer, mais son impact offensif lors des journées précédentes avait été remarqué et son entraîneur Gennaro Gattuso était déjà séduit par sa nouvelle perle. Tout se passait donc bien pour l'attaquant de 22 ans, recruté pour plus de 70 M€. Jusqu'au début du mois de novembre et une blessure survenue avec sa sélection nationale.

Victor Osimhen n'a plus joué avec le Napoli depuis le 8 novembre dernier, et il est bloqué à 8 rencontres disputées pour 2 buts marqués. Surtout, il a créé la polémique en étant testé positif au coronavirus le 1er janvier dernier, de retour en Italie après avoir passé des vacances chez lui au Nigéria. C'est là-bas qu'il a fêté son anniversaire, fin décembre, sans respecter les consignes sanitaires. Hier, il a encore été diagnostiqué positif, et doit donc attendre encore une semaine avant de prétendre à un retour dans l'effectif.

Un impact sur le mercato

Les temps sont durs pour l'ancien Lillois, qui impacte aussi le mercato de son équipe. Ainsi, Gattuso refuse de laisser partir Fernando Llorente, 35 ans et cantonné à un rôle de remplaçant (3 apparitions en Serie A cette saison), tant qu'Osimhen est indisponible. Et cela déborde aussi sur la situation d'Arkadiusz Milik, le Polonais notamment suivi par l'Olympique de Marseille.

Bien que non inclus dans la liste des joueurs retenus pour la Serie A et la Ligue Europa, Milik n'est pas poussé exagérément vers la sortie, puisque la direction de Naples reste pour l'instant intransigeante sur la somme de 15 M€ réclamée aux différents courtisans. Seule évolution, le montant fixe d'un transfert a été revu à la baisse... Le retour d'Osimhen est donc attendu avec impatience pour débloquer la situation.