Naples : Victor Osimhen régale déjà

Cet été, le transfert le plus retentissant au départ de la France était probablement celui de Victor Osimhen. Arrivé seulement un an auparavant à Lille, le Nigérian s'est engagé pour le club italien de Naples cet été moyennant la somme de 71,2 M€, plus 10,1 M€ de bonus garantis. « Je pense que le moment précis où j'ai su que j'allais signer a été la rencontre avec le président et le coach. C'est vraiment fou pour une personne de recevoir tout l'amour que j'ai reçu. Pour un jeune joueur, c'est fondamental, la motivation est importante. Le président et le coach m'ont fait me sentir immédiatement chez moi », avait-il déclaré lors de sa présentation alors que ce mouvement a mis du temps à se conclure.

Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les Partenopei ont eu le nez creux si on regarde les premières performances du natif de Lagos. Lors de sa première rencontre - amicale - avec son nouveau club, il a débloqué son compteur dès la 2e minute contre L'Aquila, une modeste formation de quatrième division transalpine. Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il s'est offert un triplé en huit minutes.

Faire comme à Lille

Victor Osimhen, 21 ans, ce samedi, et sa nouvelle écurie jouaient à nouveau une rencontre de présaison. Contre Teramo Calcio, une équipe de troisième division italienne, il y a été une nouvelle fois de son coup du chapeau. Son premier a été marqué en renard des surfaces (4e), il a pris la profondeur juste après l'heure de jeu (61e) avant de marquer son dernier en finissant bien trois minutes plus tard (64e).

Il s'impose donc déjà comme le principal fer de lance de l'attaque de la formation dirigée par Gennaro Gattuso. Le Napoli débutera sa saison en Serie A le 20 septembre sur le terrain de Parma et nul doute que Victor Osimhen sera à nouveau titulaire. Il ne tiendra qu'à lui de débloquer son compteur lors de son premier match officiel, comme il l'avait avec le LOSC la saison passée contre Nantes en s'offrant un doublé.