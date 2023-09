Leonardo Bonucci prépare une sale vengeance contre la Juventus !

La suite après cette publicité

Douze saisons à Turin, avec une petite parenthèse milanaise entre-temps. Clairement, Leonardo Bonucci aura été un des grands noms de l’écurie du Piémont sur la décennie écoulée. Mais du haut de ses 36 ans, le défenseur central transalpin a vu sa belle histoire d’amour avec la Vieille Dame prendre fin cet été, et il s’en est allé direction l’Union Berlin pour un dernier challenge au plus haut niveau.

Un départ polémique, puisque le joueur avait été mis à l’écart du côté de Turin, dans une sorte de loft, ne pouvant pas s’entraîner avec ses partenaires. Comme l’indique Sky Italia, le nouveau numéro 23 de l’Union Berlin a l’intention de se venger et d’aller en justice contre son ancien club. Il réclame ainsi des dommages et intérêts à son ex-employeur.

Une vendetta qui n’est pas personnelle

Il estime notamment que cette mise à l’écart du groupe turinois l’a empêché de se préparer au mieux pour la saison à venir, lui portant préjudice en tant que sportif professionnel. Il faut dire qu’il n’avait par exemple même pas accès à la salle de sport, et n’a ainsi pas été mis dans les meilleures conditions pour exercer son métier. Le joueur n’en fait pas forcément une affaire personnelle, mais espère que cette plainte servira aussi à d’autres joueurs qui ont vécu des situations similaires et les motivera à éventuellement entreprendre des actions.

Il faut dire que cette mode du loft est de plus en plus utilisée dans le foot actuel, et on l’a par exemple vu du côté du PSG cet été, avec des joueurs du calibre de Marco Verratti et même de Kylian Mbappé, avant sa réintégration dans le groupe de Luis Enrique. D’ailleurs, en cas de victoire en justice, le joueur italien a l’intention de reverser le montant gagné à l’association Neuroland, qui soutient les familles d’enfants hospitalisés dans le cadre de maladies graves. On peut donc lui souhaiter de remporter ce bras de fer avec son ancien club…