Maroc : la réaction de Vahid Halihodzic après la qualification face aux Comores

Malgré la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la CAN 2021 après son succès face aux Comores, le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a pointé du doigt l'inefficacité de ses joueurs devant le but : «au football, le plus important, c'est le résultat. On a gagné 2-0, il faut les féliciter. Mais c'était un match bizarre. A ce niveau, on a créé beaucoup d'occasions mais malheureusement, l'efficacité n'était pas présente. Vis à vis de cela, je ne suis pas inquiété, mais je ne suis pas content», a-t-il déclaré au micro de beIN Sports en bord terrain.

Le technicien bosnien n'a, par ailleurs, pas écarté la possibilité de faire tourner son effectif pour son dernier match de la poule C face au Gabon : «on verra. Pour le troisième match, on est déjà qualifiés et on pourrait terminer premiers. Je vais peut-être laisser quelques joueurs au repos, avec certains joueurs qui reviennent du Covid, d'autres de blessure. Je verrai avec le staff médical pour savoir ce qu'on peut faire pour le troisième match mais il ne faut pas manquer d'ambition. Il faut gagner le troisième match aussi !»