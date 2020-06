PL : Crystal Palace s'impose à Bournemouth et revient à hauteur de Tottenham

Suite et fin des rencontres en Premier League pour la journée de ce samedi avec le déplacement de Crystal Palace sur la pelouse de Bournemouth. Sans Mamadou Sakho, remplaçant au coup d'envoi, les Eagles ont confirmé leur bonne forme avant l'interruption du championnat à cause du coronavirus et enchaîné un troisième succès de rang, qui plus est sans encaisser de buts, au Vitality Stadium (2-0). Les deux seules frappes cadrées des visiteurs auront d'ailleurs suffi à faire la différence dans cette partie.

Luka Milivojevic, aidé par la barre transversale, a tout d'abord ouvert le score pour les siens sur un magnifique coup franc à l'entrée de la surface des Cherries n'ayant laissé aucune chance à Aaron Ramsdale (12e). Puis Jordan Ayew, sur un centre en retrait de Van Aanholt à la conclusion d'un somptueux mouvement collectif, a conforté l'avantage de Crystal Palace d'un plat du pied parfaitement placé pour tromper le jeune gardien anglais (23e). Grâce à ce succès, les hommes de Roy Hodgson, très sereins tout au long de ce match, passent devant Arsenal au classement et grimpent à la 9e position, à égalité de points avec Tottenham. Bournemouth (18e, 27 points) enregistre sa 17e défaite de la saison et manque l'occasion de sortir de la zone de relégation en Premier League.

