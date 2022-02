Les seconds couteaux du PSG au supplice

La suite après cette publicité

Quatre jours après le choc remporté face au Real Madrid (1-0), le Paris Saint-Germain se présentait face au FC Nantes avec une équipe quelque peu modifiée. Keylor Navas a remplacé Gigio Donnarumma, Juan Bernat a pris place sur le flanc gauche de la défense, Thilo Kehrer le côté droit, tandis que le duo Gueye-Wijnaldum épaulait Marco Verratti au milieu. Malheureusement, cette rotation voulue par Mauricio Pochettino n'a pas vraiment porté ses fruits.

Navas est allé chercher le ballon dans ses filets à trois reprises en 45 minutes, Bernat a souffert physiquement face à Kolo Muani et Bukari, idem pour Kehrer qui s'est fait prendre constamment dans son dos, Gueye n'a eu aucun impact, quant à Georginio Wijnaldum, c'était le néant. Enfin, en concurrence avec Mauro Icardi (0 ballon touché en 12 minutes de jeu). A l'instar de Neymar, le Batave était titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure. Touché contre Brest le 15 janvier dernier, l'ancien Red était revenu contre Rennes, avant d'être aligné d'entrée à la Beaujoire.

Le Batave n'y arrive toujours pas

Eh bien les fidèles d'Anfield qui regardent les matches du PSG cette saison doivent se demander si c'est bien le joueur qu'ils ont connu. Positionné sur le côté droit du milieu, Wijnaldum a encore sombré. Peu de risque pris dans ses prises de balle (0 passe clé), toujours dominé dans ses duels (0 gagné sur 5) et un penalty provoqué en toute fin de première période : le bilan du Hollandais est désastreux. FM lui a décerné un 3/10, L'Equipe lui a mis un 2.

Annoncé partant dès cet hiver, Wijnaldum fait partie, avec Sergio Ramos et Lionel Messi, des recrues estivales clinquantes décevantes du PSG. A l'heure où Mauricio Pochettino sera attentif aux prestations de ses hommes avant le huitième de finale retour au Bernabéu face au Real Madrid, il n'est pas difficile de prévoir que, sauf blessure d'un de ses partenaires, le Batave ne sera pas titulaire. Pas sûr non plus que la presse batave vienne crier au scandale concernant sa note...