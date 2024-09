OM : Mattéo Guendouzi a été surpris par le choix d’Adrien Rabiot

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM en a surpris plus d’un, et Mattéo Guendouzi fait partie du lot. Lors d’un entretien accordé à Free Foot ce mercredi, le joueur de la Lazio s’est exprimé sur le choix de son coéquipier en sélection de signer à Marseille cet été. Il a notamment fait part de son étonnement, mais aussi de son enthousiasme, à l’idée de voir l’ex-capitaine de la Juventus arborer la pelouse du Vélodrome.

«On a tous été un peu surpris de voir Adrien Rabiot signer à l’OM, mais Adri’, c’est un joueur qui a d’énormes qualités, a insisté l’ex-Marseillais. On parle quand même de l’ancien capitaine de la Juventus, international depuis de nombreuses saisons, titulaire en équipe de France, donc forcément, c’est une plus-value très intéressante pour le club. Et en tout cas, je lui ai déjà parlé de l’ambiance du Vélodrome. Je pense qu’il la connaissait déjà avant, mais plus en tant que rival. Donc maintenant, il va la connaître en tant que joueur de Marseille, et il m’a dit que cette saison serait importante pour lui, qu’il avait à cœur de faire de très belles choses là-bas et qu’il avait vraiment hâte de découvrir le stade, la ferveur. Forcément, c’est quelque chose qui a été primordial dans son choix je pense.»