OL-Rennes : Henrique regrette ce nouveau faux pas

Ils sont partis de trop loin. Après une première période totalement ratée, l’OL a montré une belle force de caractère en seconde période pour revenir à un petit but du match nul. Trop justes, les ouailles de Pierre Sage ont pourtant pu compter sur l’excellente entrée d’Henrique. Le latéral gauche brésilien a d’ailleurs sonné la révolte peu avant l’heure de jeu en inscrivant le premier but de sa carrière avec Lyon. L’OL est encore barragiste.

À l’issue de la rencontre, l’ancien de Vasco Da Gama a fait part de sa frustration : «on n’a pas réussi à faire ce qu’il fallait en première période. On est tous déçus, on doit tous s’améliorer. On ne doit pas perdre 3-0 à la mi-temps ici. Les supporters nous ont dit qu’il faut réagir et qu’ils ne vont pas nous lâcher. Ils sont toujours là avec nous et on sortira tous ensemble de ce mauvais pas. Marquer ici, c’est magnifique. Je ne peux pas être content. Je préférerais ne pas marquer mais que nous gagnons tout le temps.»