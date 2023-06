OM : les joueurs en danger avec Marcelino

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille devrait officialiser sous peu la venue de son nouvel entraîneur. Marcelino, ami de longue date de Pablo Longoria et ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao notamment, va s’engager pour deux saisons. Il va falloir aussi aller très vite pour façonner une équipe à son image.

En effet, si la reprise de l’entraînement est prévue le 3 juillet, l’OM va avoir un premier obstacle sur sa route avec la tenue du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, début août. S’en suivra en barrage et éventuellement la phase de poules de la C1 s’ils étaient victorieux à chaque fois.

À lire

Mercato OM : à quoi doivent s’attendre les prêtés

Clauss va devoir apprendre à défendre mieux

C’est la raison pour laquelle le mercato devrait démarrer sur les chapeaux de roues. Mais, avant de penser aux arrivées, Pablo Longoria devra vendre quelques éléments. On pense notamment à Mattéo Guendouzi, principale valeur marchande de l’effectif, suivi par des clubs de Premier League. Mais il faudra aussi exfiltrer certains profils qui pourraient ne pas convenir au nouvel entraîneur.

La suite après cette publicité

Au niveau des défenseurs, l’Espagnol aime beaucoup les joueurs rapides et puissants. Jusqu’ici, pas trop de problèmes sauf pour Isaak Touré, surtout habitué à jouer dans une défense à trois alors que Marcelino privilégie une défense à quatre. Sur les côtés, Sead Kolasinac, qui n’a toujours pas prolongé, est un profil qu’il va apprécier. Concernant Jonathan Clauss, c’est un brin plus complexe puisqu’il lui faudra apprendre à avoir plus de rigueur défensive.

Valentin Rongier en danger ?

Au milieu de terrain, le nouveau coach devra se trouver un numéro 6 habitué à relancer et donc à l’aise techniquement afin de l’associer à un autre milieu de terrain plus physique. Si Jordan Veretout semble voué à jouer ce second homme, la question va se poser pour Valentin Rongier, capitaine la saison passée.

La suite après cette publicité

Sur les ailes, Marcelino veut des joueurs capables de prendre la profondeur. Ce qui manque actuellement. Il aime aussi les profils capables de jouer plus vers l’intérieur. Amine Harit semble être tout désigné pour cela, comme Azzedine Ounahi ou encore Cengiz Ünder, lui aussi annoncé sur le départ. Dimitri Payet, vieillissant, pourrait lui aussi être mis de côté. Tout comme Ruslan Malinovskyi qui ne semble pas avoir les qualités pour évoluer dans un 4-4-2.

Sur les postes d’attaquants, il n’en reste plus que deux. Enfin, si Alexis Sanchez prolonge l’aventure. Il faudra donc probablement recruter à ces postes afin d’assurer l’équilibre du système prôné par Marcelino. Le temps presse et certains vont vite devoir se trouver des portes de sortie…