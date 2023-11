Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraîneur du FC Nantes

Après la suspension et la mise à l’écart de Pierre Aristouy, le FC Nantes lui a déjà trouvé un successeur, en la personne de Jocelyn Gourvennec (51 ans). Dans une situation compliquée en Ligue 1 avec trois défaites et un match nul (face au promu havrais réduit à 10 pendant près de 30 minutes) sur ses quatre dernières sorties, les Canaris pointent à la 11e place du championnat, à quatre points de la zone rouge. Une situation qui amène la direction nantaise à nommer le technicien breton, comme nous vous l’annoncions en début de matinée, à la tête de l’équipe première. Ce dernier, qui avait réalisé de grandes choses en tant que joueur avec les Canaris, possède avec une grande expérience dans l’élite tricolore (236 matches, 76 victoires, 64 nuls, 96 défaites) et a remporté une Coupe de France, un trophée des Champions et est parvenu à emmener le LOSC jusqu’en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

«Le FC Nantes annonce la nomination de Jocelyn Gourvennec (51 ans) comme entraîneur principal du groupe professionnel, à compter de ce mardi 29 novembre 2023. Le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 avec le club des bords de l’Erdre, plus une année en option», indique le communiqué publié par les Canaris.