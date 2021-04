Lille : Benjamin André ne se voit pas favori au titre

Face au FC Metz, Lille n’a pas livré son meilleur match. Et pourtant, les Dogues se sont imposés 2-0 et se sont ainsi assurés le fauteuil de leader encore une semaine de plus. Avec cette victoire, les hommes de Christophe Galtier comptent 6 points d’avance sur le PSG qui doit aller affronter Strasbourg ce samedi, à 6 journées de la fin.

La suite après cette publicité

En conférence de presse d’après-match, Benjamin André (30 ans) a tenu à garder les pieds sur terre. Malgré la bonne opération de son équipe, le PSG reste toujours le favori au sacre final. « Quand on voit ce que Paris a fait contre le Bayern, s'ils sont à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison, ça sera très compliqué. Notre objectif, c'est déjà de retrouver la Ligue des champions. »