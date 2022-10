JT Foot Mercato : Chelsea va créer une équipe de Galactiques

La suite après cette publicité

Chelsea a faim de stars

Sous l'ère Roman Abramovitch, les supporters de Chelsea étaient habitués à des mercatos aux dépenses pharaoniques. Et bien que ces derniers se rassurent, ça ne va pas changer avec l'arrivée de Todd Boelhy qui a tout aussi soif de stars et un carnet de chèques bien rempli. Lors de sa prise de fonction, l'investisseur américain voulait frapper un gros coup en s'offrant Cristiano Ronaldo. Sauf que l'ancien coach Thomas Tuchel n'était pas très emballé. La piste pourrait de nouveau revoir le joueur, d'autant que CR7 est actuellement en train de vivre un calvaire à Manchester United. Il y a d'autres jolis noms sur la short-list puisque selon 90 minutes, Graham Potter veut Victor Osimhen dans son effectif. L’attaquant nigérian de Naples a la côte en ce moment, le Bayern est aussi sur le coup. Si ce transfert capote, Chelsea a déjà un plan B : Jonathan David, l’actuel co-meilleur buteur de Ligue 1, qui est aussi dans le viseur du club bavarois. Enfin, Chelsea pourrait revenir à la charge pour Neymar. Cet été, le Brésilien avait été séduit par l'option des Blues en cas de départ du PSG. La forme du Ney en ce moment pourrait pousser sérieusement les Blues à passer à l'action.

Le clan Mbappé a une préférence

En prolongeant sa superstar Kylian Mbappé cet été, le PSG pensait s'être débarrassé de ce sujet pour au moins un an. Et bien c'est raté, puisqu'à peine quelques mois plus tard, le Français alimente de nouveau les rumeurs. Le journal espagnol El Pais a fait de nouveau un point sur le dossier Mbappé et a indiqué que l'oncle du joueur a milité l'an dernier pour qu'il rejoigne Liverpool en cas de départ de la capitale. Il était persuadé que c'était le club qu'il fallait au crack de Bondy. Le contact n'a d'ailleurs jamais été rompu entre l'écurie anglaise et le clan Mbappé. Liverpool fait partie des clubs susceptibles de l'accueillir en cas de départ.

Deux départs à l'OM

Le président Pablo Longoria, épaulé par ses hommes de confiance Pedro Iriondo , Stéphane Tessier, Marco Otero et Javier Ribalta, a décidé de faire une grande lessive au sein de l'Olympique de Marseille. Ce jeudi matin, L'Équipe révèle que deux hommes sont poussés vers la sortie. Il y a tout d'abord Jacques Cardoze, le directeur de la communication a perdu de son influence ces dernières semaines. Puis Alexandre Mialhe, directeur juridique et secrétaire général, est également dans le viseur des têtes pensantes marseillaises. Ce dernier, qui paye notamment sa gestion du dossier Pape Gueye, négocie son départ.