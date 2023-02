Panic buy, transferts ratés, voltes-faces, propositions osées : les croustillantes histoires du mercato d’hiver de L1

La suite après cette publicité

Le mercato d’hiver est toujours moins animé que celui d’été. Pourtant, cette moisson de janvier 2023 a vu quelques beaux deals en Angleterre, mais aussi en Ligue 1, avec notamment les signatures d’Azzedine Ounahi et de Vitinha à l’OM et celui de Terem Moffi à Nice. Si l’on ne peut évidemment pas vous révéler toutes les coulisses, les folles histoires, les coups de bluff et autres retournements de situation, voici quelques croustillantes révélations sur quelques dossiers qui auraient pu donner une dimension supplémentaire à ce mercato d’hiver. Une fois n’est pas coutume, commençons par le RC Lens et par Loïs Openda.

Un gros club anglais a approché Loïs Openda

Arrivé pour remplacer Arnaud Kalimuendo parti à Rennes, Loïs Openda a dépassé toutes les attentes en effectuant des débuts tonitruants avec le RC Lens. De quoi attiser la convoitise de gros clubs anglais, dont un qui a approché directement le joueur. Très heureux et épanouit à Lens, l’international belge a décliné poliment l’approche anglaise. D’ailleurs, la Premier League, qui a effectué une belle razzia sur la Ligue 1 cet hiver, aurait pu être pire. Outre Seko Fofana, un autre joueur aurait pu filer à l’anglaise cet hiver. Jean-Ricner Bellegarde était suivi par Bournemouth, qui était sur le point de formuler une offre pour celui qui est considéré comme l’un, si ce n’est le meilleur Strasbourgeois de la saison. Mais la blessure à la cheville de l’ancien Lensois a refroidi les Cherries…

Dans l’autre sens aussi, on aurait pu assister à quelques traversées du Channel. Comme nous vous l’avons révélé, l’OM a tenté de se faire prêter Sekou Mara de Southampton, mais les Saints, qui luttent pour ne pas descendre, ont refusé l’approche phocéenne. À Monaco aussi, on a tenté une approche pour Tosin Adarabioyo, le solide défenseur anglo-nigérian de Fulham, mais à la vue des difficultés administratives de l’opération, l’ASM a décidé de ne pas aller plus loin. Quant à Lorient, il a tout fait pour arracher le néo-attaquant de Chelsea Datro Fofana, également courtisé par Nice. Le club breton et les Blues s’étaient d’ailleurs mis d’accord, mais l’opération n’a finalement pas pu aboutir.

Laïdouni et Vitinha ont été proposés à l’OL

L’OL, dont on vous a raconté les mésaventures et les mauvais choix effectués durant ce mercato, a eu beaucoup d’occasions à saisir durant l’hiver. Outre l’échec retentissant Pathé Ciss durant les ultimes heures du mercato, Lyon s’est vu offrir sur un plateau Aïssa Laidouni, révélation du dernier mondial avec la Tunisie et qui restait sur deux saisons pleines à Ferencvaros. Mais le profil du Tunisien n’était pas considéré comme prioritaire et ce dernier s’est finalement envolé vers l’Union Berlin, actuel dauphin du Bayern en Bundesliga pour la somme modique de 4,1 M€.

Bruno Cheyrou a tenté de recruter Alexis Flips (23 ans), le milieu offensif du Stade de Reims durant les derniers jours du mercato, mais a finalement préféré se tourner vers d’autres pistes plus jeunes et moins expérimentées. L’ancien Lillois, qui connaît bien la L1, aurait pu être plus rapidement à même d’apporter un renouveau à l’attaque rhodanienne. Bien évidemment, les profils de joueurs arrivés sur le bureau de la cellule de recrutement lyonnaise, et qui ont été soufflés à Bruno Cheyrou, ont été nombreux, comme celui de Nabil Bentaleb ou plus surprenant celui de Vitinha, le nouvel attaquant de l’OM. Là encore, personne à Lyon n’a jugé utile de creuser le profil de ces joueurs pourtant bien connus des observateurs.

Le Fenerbahce a mis un stop au PSG pour Arda Güler

Le PSG n’est pas en reste et a tout fait pour boucler l’arrivée du prodige turc de 17 ans Arda Güler. Déjà suivi par Luis Campos depuis de longs mois, le boss du recrutement du PSG avait déjà rencontré la famille l’été dernier et l’a de nouveau fait durant l’hiver. Mais Campos s’est heurté à un stop immédiat et définitif de la part de Fenerbahce, qui compte activement sur son milieu offensif pour les années à venir. Du côté de Montpellier, on est passé à côté d’un coup énorme comme nous vous l’avions d’ailleurs révélé lors de notre stream twitch "jour le plus long" mardi soir. À la recherche d’un latéral gauche, Bruno Carotti se voit proposer Nico Schulz, l’international allemand du BvB à quelques encablures de la fin du mercato. Le joueur est prêt pour venir et le boss du recrutement du MHSC très intéressé à l’idée de faire un gros coup. Mais en l’espace d’une nuit, Carotti change d’avis et se rabat sur Issiaga Sylla, le Toulousain.

D’autres dossiers plus surprenants relèvent plus du cocasse ou du surprenant. On citera par exemple un intérêt appuyé de l’Udinese pour Terem Moffi alors même que ce dernier avait refusé toute avance venue d’Angleterre et de Marseille où l’attaque du Barça pour Azzedine Ounahi en début de mercato. Mais sans argent, le club catalan ne pouvait offrir qu’un prêt à Angers qui souhaitait de son côté un transfert sec ou un prêt avec option d’achat obligatoire. Plus surprenante, la soudaine volte-face du président du Stade Malherbe de Caen pour Norman Bassette, son prometteur attaquant belge. Durant les dernières heures du mercato, le club belge d’Ostende débarque et souhaite un prêt payant avec option d’achat obligatoire de 5 M€ pour l’une des révélations de la Coupe Gambardella. À Caen, on est ouvert à la discussion… jusqu’au match de Ligue 2 du soir face à Annecy perdu 2-0. Un match durant lequel le président de Caen aurait subitement refusé de laisser partir son buteur de 18 ans, indiquant contre toute attente qu’il aura sa chance dans son équipe dans les semaines à venir sur le front de l’attaque, lui qu’on n’a pas aperçu chez les pros depuis le 22 octobre dernier et dont Stéphane Moulin ne veut pas entendre parler.

Enfin, comme ne pas évoquer le cas Yacine Adli. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui ne joue pas beaucoup à l’AC Milan (114 minutes de temps de jeu depuis son arrivée), était réclamé par Monchi qui souhaitait le faire venir en prêt. Mais la réponse du Franco-algérien a été claire : non. Finalement, après avoir tenté Jeff Reine-Adélaïde, le club sévillan a finalement porté son choix vers Pape Gueye (OM). Reste désormais à savoir si Adli regrettera son choix où non… Dans la liste des départs manqués, il y aussi Lucas Moura qui était proche d’Al Sadd. Tottenham demandait 5 millions, mais le joueur a refusé. Capitaine du Maroc au Mondial, Romain Saiss était aussi courtisé par Nottingham Forest dans les dernières heures du mercato. Mais Besiktas n’a pas voulu lâcher son joueur, considéré comme un pilier de l’effectif.