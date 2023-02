OM : Vitinha entame son opération séduction

La suite après cette publicité

Le dernier jour du mercato a été historique pour l’Olympique de Marseille. En effet, les Phocéens, qui devaient trouver un attaquant pour pallier le départ de Bamba Dieng, ont recruté un jeune attaquant portugais de 22 ans qui évoluait alors à Braga. Il se nomme Vitinha et il a coûté la modique somme de 32 millions d’euros (25 de part fixe et sept de bonus). Il est ainsi devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

Le jeune homme, très souriant, était présenté ce jeudi en début d’après-midi à l’Orange Vélodrome. C’est d’ailleurs dans une langue de Molière pas si imparfaite que cela qu’il a débuté et expliqué qu’on parlerait en Portugais puisque ce n’était pas si facile pour lui. Il est resté charmant tout au long de sa courte présentation, multipliant les déclarations d’amour.

«Je connais la pression qui existe ici. C’est une raison pour laquelle j’ai choisi de venir ici »

« Oui, je suis très heureux d’être ici. Ça a été mon premier choix de venir ici, il s’agit d’un grand club, c’est le meilleur en France, il est historique. J’ai eu la confiance du président. Il s’agissait d’un grand pas pour moi. Ils ont fait leur maximum donc c’était un choix facile . Ils ont tout fait jusqu’à la signature, j’espère aider le club à atteindre ses objectifs. Le prix ? Ce n’est pas du tout quelque chose de difficile. Je ressens une énorme de fierté. Un club qui donne tant pour un joueur, un club qui a tellement voulu que je vienne, c’est une grande fierté. J’espère répondre aux exigences du club pour que tout le monde voie que je corresponds aux exigences », a-t-il commencé par expliquer.

Il a ensuite détaillé son profil, précisant que son poste était celui de buteur avant d’avouer connaître l’OM : « je connais déjà bien ce club, je peux vous dire, j’ai des membres de la famille qui vivent en France, qui m’ont donné des infos. Nuno, m’a donné une vision de l’intérieur aussi. J’ai parlé avec le président et le directeur, je sais que le club a gagné la C1. Ce club est vraiment historique. Pour les supporters, ce que je veux, c’est de répondre à leurs exigences, je veux qu’ils soient satisfaits. Je veux faire même mieux que ces illustres joueurs qui sont passés ici ».

Des déclarations d’intention sauvage, un peu comme le style qu’il a sur le terrain, qui devrait ravir les supporters. Lui en tout cas, sait sur qui s’appuyer pour progresser : « concernant Alexis, je vais être attentif à ce qu’il fait, ce qu’il va me donner, c’est un exemple pour moi. Lui et d’autres qui vont m’aider à grandir et je veux grandir pour aider le club. Mes impressions ont été bonnes. J’ai été bien reçu par mes collègues et le staff, je suis très heureux de ce pas que j’aie fait. Je ne suis pas encore adapté à 100%, mais c’est normal. Tout a été très facile, ils m’ont bien intégré. Concernant les deux matches, je vais préparer au maximum pour être prêt. Je vais travailler pour être prêt. Je connais la pression qui existe ici. C’est une raison pour laquelle j’ai choisi de venir ici. Je suis prêt à donner mon maximum ». Première rencontre avec son nouveau public dès ce dimanche dans un match bouillant contre Nice.