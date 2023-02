OM : Éric Di Meco approuve le transfert de Vitinha

La suite après cette publicité

Vintinha sera-t-il le « grantatakan » tant attendu sur la Canebière ? Arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, le portugais de 23 ans aura beaucoup de poids sur ses épaules dans la cité phocéenne avec le statut de recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Un pari de la part de Pablo Longoria, que défend Éric Di Meco, légende de l’OM. Le vainqueur de la Ligue des champions en 1993 a donné son avis sur le nouvel avant-centre recruté 32 millions d’euros et sur l’échec Terem Moffi.

« Tu as plus d’assurance avec Moffi qui jouait à Lorient qu’avec Vitinha qui jouait à Braga ? », s’est étonné Di Meco dans l’émission du Super Moscato Show sur RMC. « Il a marqué quatre buts en cinq matchs de Ligue Europa (…). Quand on t’explique que tu n’as plus rien comme avant-centre pour 30 millions d’euros, tu es obligé de tenter un pari. Un pari, c’est Moffi ou Vitinha. C’est pareil. Moffi à l’OM, c’est un pari ».

