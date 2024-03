OM, C3 : Pierre-Emerick Aubameyang veut prolonger la belle dynamique

En démonstration, l’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouchée de Villarreal (4-0) dans le cadre des 8es de finale de la Ligue Europa. Grand artisan du succès olympien, Pierre-Emerick Aubameyang a brillé en s’offrant un doublé au Vélodrome dont un joli piqué en seconde période. Interrogé sur la prestation de son équipe en marge du coup d’envoi, le Gabonais a indiqué vouloir poursuivre sur la même dynamique, jeudi prochain.

«On est content sur l’ensemble du match. On n’a pas concédé de but. Il a eu du sérieux et de la concentration. Il a eu un gros match de toute l’équipe. Depuis le début de saison, ça n’a pas été facile. Mais à l’image du groupe, on s’est serré les coudes pour continuer à avancer. Un grand merci au public et aux petits qui sont venus en tribunes. On continue ensemble à avancer. On est bien», a-t-il déclaré au micro de Canal+ qui a assuré au passage que son deuxième but avait été volontaire : «J’ai vu Pepe Reine avancé. Bien sûr, j’ai de la réussite, mais ce n’est pas un centre.»