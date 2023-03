Vidéo : les blessures chez Southampton et Tottenham font grouiller Twitter

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la 28e journée de la Premier League, Tottenham, quatrième à deux points du podium, se déplaçait au St Mary’s Stadium pour y affronter la lanterne rouge du championnat, Southampton. Sauf qu’une ribambelle de blessures a touché les 2 équipes. On dénombre quatre blessés durant le match, Richarlison et Ben Davies du côté des Spurs et Bella-Kotchap, puis Bednarek pour Southampton.

