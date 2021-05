Real Madrid : le PSG a une offre alléchante tout prête pour Sergio Ramos

La suite après cette publicité

C'est devenu un serpent de mer, qui pointe régulièrement son nez en conférence de presse. Le mois dernier encore, Zinedine Zidane a été interrogé sur la prolongation de Sergio Ramos (35 ans, sous contrat jusqu'en juin 2021) et l'entraîneur du Real Madrid a répété tout le bien qu'il pense de son défenseur : « nous voulons qu’il reste. Nous connaissons tous la personne et le joueur qu’il est et ce qu’il représente pour ce club ».

Le défenseur central l'a souvent répété ces derniers mois : il veut poursuivre l'aventure à Madrid, où lui et sa famille se sentent bien. Plus précisément, il escompte rallonger son bail de deux ans. Cependant, la Casa Blanca rechigne toujours à exaucer son voeu et ne lui propose qu’un an supplémentaire, crise économique oblige. Des arguments qui ne conviennent pas au principal intéressé, lui, qui n'a pas encore donné suite à la dernière proposition du Real Madrid formulée il y a quelques jours. Certains proches du vestiaire affirment même que Sergio Ramos aurait d'ailleurs émis sa volonté de partir.

Le PSG est prêt à lui proposer un bail de deux ans plus une année en option

Une aubaine pour ses courtisans, et notamment pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est aujourd'hui l'un des clubs les plus intéressés. Les discussions ne sont pas récentes et ont été entamées il y a quelques mois par l'intermédiaire de René, le frère et agent du joueur, ainsi que Leonardo. Les deux hommes s'apprécient et avaient finalisé l'arrivée de Sergio Rico la saison passée. Sachant que le joueur est intéressé par la perspective d'évoluer dans la capitale française, les Parisiens sont prêts à lui offrir un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option.

Le tout accompagné d'un salaire conséquent et d'une prime à la signature à huit chiffres. Des modalités financières largement plus alléchantes que l’offre merengue. Désormais, Sergio Ramos attend la fin de saison, pour avoir une meilleure idée de ce qu'il fera par la suite. Il souhaite pour le moment, se concentrer sur la saison en cours et espère toujours remporter la Liga avec les Merengues.