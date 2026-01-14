Manuel Pellegrini se paie la direction du Real Madrid

Xabi Alonso ne cesse de recevoir des soutiens de toutes parts après son licenciement du Real Madrid. Un homme connaît d’ailleurs très bien ce qu’a vécu le Basque de 44 ans. Nommé à la tête des Merengues en 2009, Manuel Pellegrini n’est resté qu’une saison sous les ordres de Florentino Pérez avant d’être limogé. Aujourd’hui coach du Betis, le Chilien de 72 ans n’a pas manqué de tacler la direction madrilène lorsqu’il a été invité à s’exprimer sur le départ d’Alonso.

« Je suis vraiment désolé pour Xabi parce que c’est un entraîneur qui a une brillante carrière. Juger un travail en trois, quatre mois, pour moi, ce n’est pas correct même si je n’ai pas toutes les informations en interne. Le Real Madrid reste engagé dans trois compétitions. Tous les processus ont un temps d’élaboration. En tant qu’entraîneur, tout dépend seulement de la maturité de la direction », a-t-il confié en conférence de presse.