Menu Rechercher
Commenter 11
Liga

Manuel Pellegrini se paie la direction du Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Manuel Pellegrini @Maxppp

Xabi Alonso ne cesse de recevoir des soutiens de toutes parts après son licenciement du Real Madrid. Un homme connaît d’ailleurs très bien ce qu’a vécu le Basque de 44 ans. Nommé à la tête des Merengues en 2009, Manuel Pellegrini n’est resté qu’une saison sous les ordres de Florentino Pérez avant d’être limogé. Aujourd’hui coach du Betis, le Chilien de 72 ans n’a pas manqué de tacler la direction madrilène lorsqu’il a été invité à s’exprimer sur le départ d’Alonso.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🚨 Pellegrini defiende a Xabi Alonso y ¿manda un recado a Florentino?

❌ “NO me parece correcto”.

😳 “Como técnico... uno depende de la madurez de la directiva”.

🎙️ @GonzaloTortosa
Voir sur X

« Je suis vraiment désolé pour Xabi parce que c’est un entraîneur qui a une brillante carrière. Juger un travail en trois, quatre mois, pour moi, ce n’est pas correct même si je n’ai pas toutes les informations en interne. Le Real Madrid reste engagé dans trois compétitions. Tous les processus ont un temps d’élaboration. En tant qu’entraîneur, tout dépend seulement de la maturité de la direction », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Villarreal
Manuel Pellegrini

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Villarreal Logo Villarreal
Manuel Pellegrini Manuel Pellegrini
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier