Botafogo, Molenbeek : la méthode John Textor connaît une vraie réussite

La suite après cette publicité

Scène de liesse à Bruxelles ce samedi. Sur sa pelouse, le RWD Molenbeek accueillait la réserve d’Anderlecht dans le but de monter en Jupiler Pro League et remporter le titre de D2 Belge. Grâce à un but de Mickaël Biron, le club de la banlieue de Bruxelles a su gagner 1-0 et évoluera dans l’élite la saison prochaine. Une issue extraordinaire pour une équipe en progression constante depuis 8 ans quand le club était en D3 (5e division Belge). Président du club, Thierry Dailly laissait échapper sa joie à Eleven Sport après ce match : «je n’ai jamais pointé une date, mais le travail fait est extraordinaire. Je remercie d’ailleurs toutes les personnes qui ont contribué pendant huit ans, car ça n’a pas été facile. Il n’y a pas de mots pour ça. C’est unique ce qu’on a fait de recommencer en D3 amateur et de revenir en D1A. Je pense que je ne réalise peut-être pas encore. On va faire la fête toute la semaine.»

Molenbeek promu

Parmi les personnes qui ont participé à cette ascension folle du RWD Molenbeek, on peut compter sur John Textor. L’homme d’affaires américain devenu propriétaire de l’Olympique Lyonnais a aussi pris en main le club belge en janvier 2022. Lors de sa prise de contrôle, le club avait terminé à la deuxième place et s’affirmait comme un candidat à la montée. Cependant, une défaite en barrages contre Seraing avait empêché la promotion dans l’élite à l’équipe coachée par Vincent Euvrard (1-0/0-0). Conservant le coach et le président du club, John Textor a misé sur la continuité d’un projet bien lancé avant lui mais a aussi procédé à quelques changements. Le directeur sportif Julien Gorius est parti tandis que les réseaux de John Textor ont marché à plein régime.

À lire

Arsenal : la folle rumeur Alexis Sanchez

Ainsi, on retrouve dans l’effectif Camilo prêté par l’Olympique Lyonnais, Jake O’Brien prêté par Crystal Palace (dont Textor est actionnaire minoritaire) mais aussi huit joueurs venus de Botafogo (Vinicius Lopes, Barreto, Enio, Rikelmi, Luis Oyama, Klaus, Romildo Del Piage et Sebastian Joffre) autre club de John Textor. Porté par Mickaël Barron (12 buts) et Youssouf Challouk (4 buts et 6 offrandes), Molenbeek a réalisé une saison solide en terminant un point devant le SK Beveren. Pourtant le début de saison était timide avec une présence dans le ventre mou du championnat jusqu’en octobre qui a été suivi par une belle montée en puissance. Désormais promu en Jupiler Pro League, le RWD Molenbeek va devoir confirmer et se maintenir et cela ne sera pas évident. L’avenir du président Thierry Dailly et du coach Vincent Euvrard reste incertain et la marche entre les deux championnats est assez grande. Malgré tout, l’heure est pour le moment aux célébrations.

La suite après cette publicité

Botafogo leader

Autre club détenu par John Textor, Botafogo connaît aussi une période intéressante sportivement. Arrivé à la tête du club entre janvier et mars 2022 à auteur de 90% des actions de Botafogo, la société Eagle a aussi mis sa patte sur la formation brésilienne. Arrivé à la tête du club promu en Série A (D1 Brésilienne), l’homme d’affaires américain a connu une première saison marquée par de bons résultats avec un maintien facilement acquis (onzième) et une qualification en Copa Sudamericana. Une nouvelle ère marquée par des changements internes avec un nouveau directeur sportif et une cellule de recrutement totalement revue. Il y a également eu un nouveau coach avec la nomination du portugais Luis Castro ancien de Porto et du Shakhtar Donetsk. Après une première saison intéressante, les premiers doutes sont apparus fin 2022.Des retards de paiement sur certaines primes et bonus étaient pointés du doigt.

Pourtant, sportivement, l’exercice a démarré fort pour le club de Rio de Janeiro. Actuellement leader du championnat, Botafogo - qui est porté par l’ancien de Porto et de l’Olympiakos Tiquinho Soares (6 buts et 2 offrandes) - a réalisé un début de saison canon avec 5 victoires lors de ses 5 premiers matches. Battu par Goias (2-1) ce dimanche, Botafogo reste dans un cycle sportif intéressant comme l’a souligné son coach : «la défaite est toujours un moment difficile, encore plus pour notre équipe qui n’avait pas subi de défaite depuis deux mois et huit jours. Le goût est plus amer, mais le monde n’est pas tombé, il continue et nous continuerons sur notre chemin, avec notre travail et notre confiance pour faire mieux tout au long de la saison.» Si la saison s’annonce encore longue, Botafogo peut nourrir de belles ambitions. Si cela ne garantit rien pour l’avenir, les résultats des clubs détenus par John Textor sont particulièrement intéressants actuellement. L’Olympique Lyonnais peut donc se permettre de rêver de meilleurs lendemains.